"Primer día, tercer año": Así fue el regreso a clases de Trinidad Neira a la universidad

10 mar. 2025 - 17:39 hrs.

Además de su faceta como influencer, Trinidad Neira está enfocada en sus estudios. Al igual que muchos universitarios, la hija de Pamela Díaz y Manuel Neira retomó las clases este mes para enfrentar un nuevo año académico.

A través de su cuenta de Instagram, "Trini" compartió imágenes de su primer día de regreso a la Facultad de Diseño donde cursa una carrera universitaria. La primogénita de la "Fiera" comenzó este lunes su tercer año de estudio.

Así fue el regreso a clases de Trinidad Neira a la universidad

En sus stories, la joven compartió un clip caminando por la calle en dirección a su casa de estudios. Posteriormente, ya en el aula, subió una imagen desde una sala de computación, donde se puede ver los apuntes que tomó durante la clase.

Trini Neira/Instagram

"Primer día, tercer año", escribió en la publicación. Cabe destacar, que Trinidad habría comenzado esta carrera luego de que en 2021 tomara la decisión de irse de intercambio a España, para estudiar diseño de vestuario.

El desahogo de Trinidad Neira

Tiempo atrás, la veinteañera se cansó de los ataques que recibía en redes sociales y escribió un potente desahogo. Todo esto luego de que un usuario le preguntara si iba a estudiar. "¿Por qué? ¿Me la vas a seguir pagando tú? Voy en tercer año de una carrera universitaria", le respondió Trinidad.

"Yo sé que no tengo por qué andar dando explicaciones, pero sean muy conscientes de lo que escriben, dicen o hacen en general. A nadie le gusta recibir mala vibra, y menos cuando es gratis. No se preocupen tanto de la vida ajena y no hagan lo que no les gustaría que les hicieran", enfatizó.

