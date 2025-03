"No me invitan a salir": Tonka Tomicic desclasifica su presente amoroso tras ruptura con Parived

11 mar. 2025 - 00:40 hrs.

La modelo y exconductora de televisión, Tonka Tomicic, hizo noticia en los últimos días tras regresar a los escenarios de la mano de Expo Patagonia 2025, evento que animó al lado de Daniel Fuenzalida en Coyhaique.

Sin embargo, otro de los focos que continúan en la atención del público es la vida amorosa de Tomicic. "Ha habido intentos fallidos, pero ¿qué puede hacer uno?", declaró en conversación con Chilevisión.

Cabe recordar que la otrora animadora del Festival de Viña del Mar puso fin a su matrimonio con Marco Antonio López -más conocido como "Parived"- en febrero de 2023. Esto, en medio del mediático caso judicial en que ambos se vieron involucrados.

"Yo soy una mujer libre, absolutamente libre", afirmó Tonka este domingo en el mismo espacio de televisión. Una declaración que llega luego de varios rumores de romance que la vincularon al periodista Pablo Basadre.

De esta forma, al ser consultada sobre su actual situación amorosa, Tomicic contestó entre risas: "Todos me dicen 'anda la Patagonia y conoce un patagón, vuelve con un patagón a Santiago'... pero no me han presentado a ninguno".

Finalmente, en un tono más serio, la modelo de 48 años de edad confesó que la cobertura de la prensa ha hecho más compleja la posibilidad de conocer nuevas personas. "Solo voy a decir que a mí no me invitan a salir", comentó.



