Encuentran sin vida a la estrella del K-Pop, Wheesung: "Has trabajado muy duro, descansa en paz"

La noche del lunes 10 de marzo, el cantante surcoreano Choi Hwee-Sung, conocido artísticamente como Wheesung, fue encontrado sin vida a los 43 años. Los servicios de emergencia acudieron a su residencia en Seúl tras un llamado de su madre.

De acuerdo al medio The Korea Times, la exestrella de K-Pop tenía previsto reunirse con su representante ese mismo día, pero no se presentó y no pudo ser localizado. Su madre, quien vive en el mismo edificio de departamentos, fue a ver cómo estaba y lo encontró inconsciente.

La agencia de Wheesung, Tajoy Entertainment, emitió un comunicado en el que señaló que "el artista Wheesung nos ha dejado. Fue encontrado con un paro cardíaco en su residencia y luego fue declarado muerto".

La celebridad inició su carrera en 1999 como miembro de la boy band A4, pero la abandonó después del primer álbum debido a diferencias musicales. Tres años después, decidió aventurarse como solista con el álbum "Like a Movie", el cual resultó ser exitoso.

Wheesung se consolidó como uno de los exponentes más importantes del R&B en Corea del Sur, ayudando a popularizar este género musical en el país. Además de su carrera como cantante, fue mentor y entrenador vocal de varias estrellas del K-pop.

El rapero surcoreano Verbal Jint le dedicó un emotivo homenaje en Instagram, donde expresó su gratitud por el tiempo que compartieron juntos. "Cada momento que pasamos juntos fue un honor y estoy agradecido. Has trabajado muy duro. Descansa en paz, Wheesung", escribió.

A pesar de su gran talento vocal y su reconocimiento como compositor y productor, su carrera se vio empañada en 2021 cuando fue condenado por el uso habitual del anestésico propofol. El tribunal le impuso una pena de un año de prisión, suspendida por dos años, lo que le permitió evitar la cárcel.

La causa detrás de su muerte se está investigando, sin embargo, la policía informó que no había señales de un posible crimen. De todas formas, se solicitará una autopsia al Servicio Nacional Forense.

