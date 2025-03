Sergio Rojas reveló audio con advertencia que le hizo Pamela Díaz: "La única que sufriría sería tu madre"

11 mar. 2025 - 15:22 hrs.

El periodista Sergio Rojas reveló audios que le envió Pamela Díaz a su celular, en los cuales se pueden oír advertencias que la modelo le realizó, aunque no queda claro si son "bromas", de acuerdo a la cercanía que alguna vez existió, o si son reales.

Recordemos que ambos trabajaron juntos hace algunos años y tenían una buena relación. De hecho, este lunes 10 de marzo, en su programa de Zona Latina, Sergio Rojas, antes de revelar los audios de Díaz, aseguró, "yo le tengo harta buena onda a la Pamela".

La advertencia de Pamela a Sergio

Pese a lo anterior, Sergio mostró dos audios que le hizo llegar Pamela durante el fin de semana, en los cuales ella se encargó de encararlo producto de una noticia que él dio en su programa, la cual no se ajustaría a la realidad y la divulgó sin consultarle antes.

"Todo lo que hable por aquí no es para que lo subas. Escucha, porque a voh' tengo que decirte todo como corresponde, porque si no eres como un mono con navaja. Si quieres hablar conmigo, ningún problema. Háblame por aquí, maldito bastardito", expresó en un audio.

"Cuando hables de mí, yo no tengo problemas en que me preguntes, porque yo siempre voy a decir la verdad. Yo no estoy con Marcelo Salas para que sepas, así que déjate de hue... Un día te veo y yo te voy a pegar la patada en la raja, pero yo te voy a grabar", sumó.

"La única que sufriría"

Horas más tarde, en otro programa de Zona Latina en el que Sergio también participa, reveló el otro audio de Pamela que no había dado a conocer en la tarde, debido a que el contenido de este no era apto para el horario.

"Solo voy a pensar en tu madre que me cae muy bien, porque vos eres un mamón. La única que sufriría (con tu muerte) sería tu madre y tus sobrinos", cerró.

Cabe precisar que Pamela Díaz no se ha referido a esta nueva polémica.

