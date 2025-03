Claudia Pérez comparte postal con su nueva pareja y le escribe cariñoso mensaje: La acompañó a su obra de teatro

11 mar. 2025 - 18:06 hrs.

Una de las rupturas amorosas más inesperadas de 2024 fue la de los actores de televisión Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz. La pareja, que se encontraba casada desde hace más de dos décadas, decidió poner fin a su historia juntos.

A los meses de que hicieran pública su separación, cada uno rehizo su vida sentimental. El primero en darlo a conocer fue Rodrigo, quien se dio una nueva oportunidad en el amor con Cecilia Warner, una mujer varios años más joven.

Claudia Pérez comparte postal con su nueva pareja y le escribe cariñoso mensaje

En primera instancia, Claudia se limitó a decir que su corazón estaba "tranquilo". Sin embargo, poco después también confirmó que tenía una nueva conquista y se sinceró sobre esta nueva etapa: "Me encontré con una persona, pero no la busqué, se dio no más".

"No lo vi venir para nada, no lo estaba buscando. Llegó y ha sido hermoso, pero no tuve esa necesidad de las citas a ciegas", afirmó en el programa "Todo va a estar bien" en enero pasado. En ese entonces, también destacó que esta persona fue "la primera con la que salí, no salí con nadie más en 10 meses".

Durante el último tiempo, la intérprete no ha ocultado su romance en redes sociales. El reciente fin de semana, Pérez sorprendió a sus seguidores publicando una fotografía con su nueva pareja, un hombre llamado Carlos Valdivia.

Carlos compartió la publicación original, en la que se le ve junto a Claudia tras bastidores de una obra en la "Las aristócratas". Junto a la imagen, escribió: "Con la primera actriz…", a lo que Claudia respondió con un cariñoso mensaje: "Lindo".

Claudia Pérez y su nueva pareja

