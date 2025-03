Los problemas que vive Camila Nash en México y que la tienen sin trabajo: "Me ha afectado un montón"

02 mar. 2025 - 15:15 hrs.

Desde agosto de 2022, la exchica reality e influencer, Camila Nash, se encuentra viviendo en México, lugar en el que se estuvo desempeñando como modelo de imagen y creadora de contenido para una plataforma de adultos.

Sin embargo, desde hace un tiempo, Camila ha experimentado cambios en su vida, específicamente en lo laboral, ya que cerró su cuenta de contenido para adultos.

El drama que vive Camila Nash

En el último tiempo y según contó al diario Las Últimas Noticias (LUN), se encuentra sin trabajo y ha vivido un complicado momento.

La mujer de 37 años ha estado ausente por tres meses en su cuenta de Instagram, ya que perdió su celular en el aniversario de matrimonio de unos amigos. "Soy muy distraída", explicó.

Para poder comunicarse, un amigo le regaló un nuevo teléfono, en el que descargó las aplicaciones que utiliza habitualmente, entre ellas Instagram, que es su principal fuente de trabajo, pero no ha podido utilizarla. "No me reconoce el correo con el que lo tengo registrado ni mi número de teléfono", dijo.

De momento y para poder generar ingresos, Camila ha tenido que trabajar como modelo, promotora y ha hecho castings para series, pero asegura que no ha sido fácil.

"Me ha afectado un montón no tener cuenta. He perdido trabajos, patrocinadores, colaboraciones, viajes y también he perdido contacto con mi gente, con mis amigos, con mi familia, con mi historia, con mis seguidores. Y cuando estás en otro país, esa red es súper contenedora. Me quedé solita un poco", sostuvo.