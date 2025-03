"¿No encuentras que pediste la Gaviota?": La tensa pregunta de Daniela Aránguiz a Pam Pam por su show en Viña

01 mar. 2025 - 18:35 hrs.

Tras su presentación en el Festival de Viña del Mar, Pam Pam fue una de las invitadas del programa Viva Viña, donde abordó la rutina que le valió únicamente la Gaviota de Plata.

A la espera de lo que suceda en la última noche con Pedro Ruminot, la comediante es la única que se ha retirado del escenario de la Quinta Vergara con un solo galardón, pues el resto de sus colegas nacionales obtuvieron también la Gaviota de Oro, mientras que el venezolano George Harris se fue con manos vacías.

"¿No encuentras que pediste la Gaviota?"

Daniela Aránguiz, una de las panelistas del exitoso programa de Mega, le hizo una directa pregunta a la invitada, haciendo referencia a lo tibio que estuvo su show en el certamen viñamarino.

"¿No encuentras que pediste la Gaviota?", le consultó la también integrante de Only Fama, a lo que Pamela Cisterna primero respondió que "yo en ningún momento dije 'denme la Gaviota'".

Aránguiz continuó: "No lo dijiste, pero dijiste 'pucha, ya', así como 'me voy'. Te estabas despidiendo y fue como... como que tú incitaste un poco al público a que te dieran la Gaviota, porque te estabas yendo sin ella. Yo lo vi así, por eso te estoy preguntando. ¿No lo sentiste así?".

La humorista respondió: "Ah, ¿tú lo viste así? No, la verdad es que yo estaba escuchando la gente y los animadores son los que deciden. No me dijeron así como 'ya, tienes que irte ahora'".

Después de una broma de la conductora Fran García-Huidobro para amenizar la situación, Aránguiz cerró con otro comentario: "Yo hubiera hecho lo mismo que tú, así como '¿cómo? ¿Me voy sin la Gaviota? ¿Cómo es posible?' Hubiera hecho lo mismo, pero sentí que no fue algo 100% del público, como lo vi con los otros artistas que estaban".

