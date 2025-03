El día que el "Negro" Piñera le hizo "perro muerto" a Tita Ureta: "Llegó y pidió un Whisky"

A esto hora se están velando los restos de Miguel "Negro" Piñera en el cementerio Parque del Recuerdo, en Huechuraba, pero sus recuerdos surgen a cada instante en cada personaje público que lo conoció.

Esta mañana, en el programa "Con Gusto a Viña", la periodista Tita Ureta recordó cuando el músico se fue sin pagar la cuenta, haciendo el clásico "perro muerto".

¿Qué contó Tita?

"Mi primera entrevista, cuando estudiaba periodismo, me la dio el Negro Piñera... Él conocía a mi papá, que me ayudó en esto, y fue en el hotel Marriott. Yo tenía 18 años", sostuvo la conductora de TV.

Añadió sobre la historia que "él llegó y se pidió un whisky, me dio la entrevista, me llamó fuera del recinto, me regaló su disco y se fue... Volví a hotel y me dicen que tenía que pagar la cuenta. Todavía me acuerdo, eran $16.500".

Desesperada, llamó a su papá, Emeterio Ureta. "Le conté la historia y le digo que no tenía plata para pagar, así que lo debí esperar".

Cabe recordar que la tarde de este sábado se están velando los restos de Miguel Piñera, y este domingo será su funeral (12:30 horas).

