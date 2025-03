Pancho del Sur revela cuál fue el último deseo de Miguel "Negro" Piñera antes de fallecer

01 mar. 2025 - 11:00 hrs.

Tras conocerse el fallecimiento del cantante Miguel "Negro" Piñera, muchos amigos y conocidos se han tomado un tiempo para reflexionar y recordar al menor de los Piñera Echeñique.

Incluso sus hermanos y familiares más cercanos han dedicado sentidas palabras para el cantante, quien había sido diagnosticado con una leucemia aguda en diciembre del año pasado.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias (LUN), su amigo Francisco Gatica, más conocido como Pancho del Sur, recordó cuál fue el último deseo que le manifestó Miguel solamente algunos días antes de su partida, cuando lo invitó a presentarse en el restaurante Lithium, el pasado 14 de febrero en Antofagasta.

¿Cuál fue el último deseo de Miguel "Negro" Piñera?

"Me regaló un pendrive con forma de guitarra. Ahí me dijo: 'Panchito, aquí están todos mis éxitos para que me recuerdes siempre'. Le respondí: 'Negrito, tenemos tiempo para mucho'", contó.

"Conversamos, lo pasamos bien, hicimos un almuerzo genial, con guitarreo. Me impactó que me haya dicho, 'lo único que quiero es abrazar a mi hermano Sebastián, espero luego abrazarlo'", concluyó nostálgico.

¿Cuándo y dónde será el funeral de Miguel "Negro" Piñera?

Se espera que la despedida del "Negro" Piñera inicie este sábado cuando llegue a Santiago a eso de las 11:30 de la mañana hasta el Parque del Recuerdo, lugar donde será velado este 1 de marzo.

En cuanto al servicio fúnebre, está programado que el funeral se lleve a cabo el domingo 2 de marzo, también en el Parque del Recuerdo, según informó un cercano a la familia.

