"Él fue muy cariñoso conmigo": Daniela Aránguiz revela la especial relación que tenía con el "Negro" Piñera

28 feb. 2025 - 18:50 hrs.

Este viernes 28 de febrero, en horas de la tarde, se confirmó la muerte de Miguel "Negro" Piñera, que estaba internado en la Clínica Alemana de Temuco después de presentar un grave problema de salud a inicios de esta semana en el sur de Chile.

El "Negro" se hizo presente hace unos días en la Gala del Festival de Viña del Mar 2025 e incluso encabezó un show para los asistentes en medio de un tratamiento por leucemia.

En dicha instancia, el músico coincidió con Daniela Aránguiz, panelista de "Viva Viña", quien reveló la especial relación que tuvo con él.

El relato de Daniela Aránguiz

En el programa de este viernes, Aránguiz manifestó estar impactada por la noticia de la muerte del "Negro" Piñera y se dio el tiempo de comentar algunas vivencias que tuvo con él, a quien conoció en el marco de una polémica.

"Qué maldita enfermedad. Yo, incluso, me enojaba muchísimo cuando estábamos en un panel despidiéndonos de él ya en vida. Yo decía 'no me conformo en pensar que se puede ir'. Con el 'Negro' nos conocimos en una polémica muy grande y él fue muy cariñoso conmigo, hace unos 15 años", detalló.

Dicho esto, indicó que "desde ese momento creamos un lazo muy bonito. El Negro me mensajeaba. Ahora estuve con él en la Gala y lo vi más lleno de vida que nunca. Esta noticia fue muy chocante porque no me imaginaba que podía pasar esto".

"En la Gala nos sentamos y estuvimos conversando por lo menos una hora. Nos sacamos fotos y estaba radiante", añadió.

