"Ya no me siento sola": Angie Jibaja reaparece en redes sociales y cuenta cómo es su vida tras convertirse al cristianismo

La modelo y actriz peruana, Angie Jibaja es recordada en nuestro país por participar en realitys de la televisión nacional, entre ellos el recordado programa de Mega, "Doble Tentación".

Tras su participación en estos programas y obtener fama, tuvo algunos episodios polémicos, como en el año 2019 fue uno de los más duros para la artista, puesto que cayó en una profunda depresión y se refugió en las drogas y en el alcohol. Producto de su mal comportamiento le quitaron la tutela de sus hijos, quedando devastada.

Angie Jibaja se hizo cristiana

Sin embargo, y luego de desaparecer de los espacios públicos, volvió a reaparecer en sus redes sociales, específicamente en su Facebook, dónde mostró el radical cambio que tuvo su vida.

Resulta que desde el 2022 decidió cambiar el rumbo de su vida y comenzó a participar de una iglesia cristiana con los testigos de Jehová, pero recientemente reapareció en su cuenta de Facebook y contó detalles de su nueva vida.

"En septiembre del año pasado, gracias al amor y misericordia de Jehová, me bauticé como Testigo de Jehová y hoy soy parte de este bello pueblo, me siento muy feliz, ya que hoy tengo una familia espiritual que está en todo el mundo", escribió.

"Ya no me siento sola. Yo siempre les estaré agradecida a ustedes, me apoyaron siempre, y gracias a Dios los tuve siempre conmigo", agregó.

Junto a estas palabras, Angie compartió una imagen en la que aparece en una iglesia acompañada por sus hermanas en la fe.

