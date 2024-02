Angie Jibaja protagoniza confuso incidente en un hostal de Lima: Terminó siendo detenida

23 feb. 2024 - 13:10 hrs.

La recordada modelo y actriz peruana Angie Jibaja, quien arribó a tierras chilenas a mediados de la década del 2000, protagonizó un confuso incidente en un hostal de Lima, capital de Perú.

Jibaja, reconocida por sus participaciones en series, películas y el reality show "Doble Tentación" de Mega en Chile, estaba en un tratamiento para superar sus problemas con las drogas y el alcohol.

El confuso incidente de Angie Jibaja en un hostal

De acuerdo al programa peruano "Magaly TV", Angie fue vista en una serie de extraños actos, los que comenzaron con la visita al edificio donde vive Víctor Zamora, a quien ella acusó de intento de violación.

Angie Jibaja / Instagram

El sujeto relató que ella "estaba gritando mi nombre, decía ‘ábreme la puerta’. Por el intercomunicador me pidió perdón, me dijo que me amaba, que me quería".

"Quería entrar a hablar conmigo, tenía cerveza en la mano y estaba con otra persona", agregó.

Después de eso, las cámaras del programa de televisión la siguieron hasta una esquina del distrito de Surquillo, donde se le vio conversando con otros hombres.

Luego, se fue con uno de ellos a un hostal, donde fueron detenidos, ya que se quedaron más horas de las que habían pagado.

Además, un huésped del recinto llamó a la policía para que ayudaran a una mujer que estaba siendo agredida físicamente. Angie Jibaja negó esto, diciendo que solo estaba "jugando de manos" con su compañero de habitación.

Todo sobre Famosos