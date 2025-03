"¿Eres como poliamoroso?": Jorge López revela su situación amorosa en Viva Viña

01 mar. 2025 - 20:05 hrs.

Una de las grandes figuras del jurado del Festival de Viña del Mar es Jorge López, el actor chileno que ha participado en exitosas producciones en plataformas de streaming como Netflix.

Este sábado estuvo de invitado en el programa Viva Viña, siendo consultado sobre cuál es su situación amorosa. La respuesta sacó aplausos de los conductores, José Antonio Neme y Fran García-Huidobro, y el panel.

"No tengo ningún contrato amoroso firmado"

Primero, Fran le consultó si tiene momentos de "pasión", refiriéndose a una eventual relación. El artista respondió que "estoy de un lado para el otro, no tengo ningún contrato firmado amorosamente, porque no me gusta el amor romántico, el amor estamental, lo que nos han enseñado como figura para amar.

Neme lo interrumpió con un particular comentario: "Ah, ¿eres como poliamoroso?". López precisó entre risas que "de momento, tengo un amor en cada puerto, o dos, o tres".

"Recién anoche (28 de febrero) pude salir como extra festival, porque tenemos una cantidad de actividades que no hemos parado. Ayer vinieron mis amigos del colegio, de todas las etapas... Yo soy de Llay Llay, vinieron amigos de San Felipe, de Santiago, de todas mis etapas que he vivido en distintos sitios", agregó.

Consultado sobre si cree en el matrimonio, declaró que no: "No creo en el sentido de pertenencia, en la posesión. Yo ya he firmado contratos laborales, no quiero un contrato más en mi vida, quiero pasármelo bien".

Revisa las presentaciones y rutinas completas del Festival de Viña en MegaGo. Ingresa aquí

Todo sobre Festival de Viña