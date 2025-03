"Me voy feliz, no me puedo quejar": Revelan audio de Miguel "Negro" Piñera pocas semanas antes de morir

01 mar. 2025 - 19:43 hrs.

La muerte de Miguel "Negro" Piñera a los 70 años ha conmocionado a buena parte del país y especialmente a sus cercanos, entre estos, el cantante Wildo, quien en su visita al programa "Viva Viña" de Mega reveló un desconocido audio de su amigo a solo semanas de su muerte.

El exponente de la Nueva Ola explicó que estaba constantemente en contacto con el "Negro", ya que era su productor y estaban trabajando en un nuevo proyecto musical que quedó en un pendrive.

"El negro, cuando ya estaba en la clínica, me llamó un día (...) y es un audio súper decidor del estado de ánimo que él tenía respecto de la enfermedad y me pidió que hiciéramos un mix de estas canciones, porque él quería regalar, lo hizo, él quería regalar un pendrive a la gente diciendo 'gracias, Chile'", relató Wildo.

El desconocido audio del "Negro" Piñera

Wildo relató que ese audio fue la última comunicación que tuvo con el "Negro", reiterando que es un reflejo de la actitud con que su amigo enfrentó la leucemia aguda que le fue diagnosticada en diciembre pasado.

"Todo bien, mi perro lindo, todo bien. Ya viví lo mío, lo he pasado bomba, ¿de qué me voy a quejar? (...). Sería un mal agradecido. La doctora me dio seis meses, ojalá sea menos", se escucha decir a Piñera antes de ponerse a reír a carcajadas.

"Ya estoy pedido ya, hue..., si es una leucemia aguda. Aquí estoy en la clínica como los hue..., ya no doy más, prefiero estar descansando. Oye, perrito, pero antes de irme quiero regalar estos pendrive para dejar un recuerdo de mi música y nada más, mijito", añade posteriormente.

En el mensaje, el "Negro" asegura: "Estoy bien, estoy contento, estoy feliz. Arriba los ánimos, arriba los corazones, no estoy ni triste. Despedí a mi hermano Sebastián el año pasado, recorrí todo Chile. Ahora sigo cantando por todo Chile, despidiéndome a mí mismo (...) tengo más actuaciones que la cres...".

"Estoy bien, hue... contento, arriba hue... Me voy feliz, no me puedo quejar de nada. Lo único que te pido es este pendrive, Wildo. Tiene que ser ahora, que después va a ser después de sepultarme hue...", cierra entre risas Miguel "Negro" Piñera.

Todo sobre Miguel Negro Piñera