Marcelo Díaz reconoce relación con Maite Orsini, pero niega infidelidad a Millaray Viera

20 en. 2025 - 00:00 hrs.

El exdiputado Marcelo Díaz rompió el silencio luego de que surgieran acusaciones de infidelidad en su contra por un supuesto affaire que habría mantenido con la parlamentaria Maite Orsini mientras aún era pareja de Millaray Viera.

Glamorama afirmó haber tenido acceso a un comunicado emitido por Díaz, donde si bien reconoce que sostuvo una relación con Orsini, agrega que esta tuvo lugar posterior a su quiebre con Viera. "Desde que comenzaron a circular versiones sobre razones desconocidas de mi separación con Millaray Viera, que aluden a una supuesta infidelidad, decidí guardar silencio y solo manifestar lo que aquí reafirmo: es totalmente falso", se lee en la declaración.

Cabe recordar que el exparlamentario y la conductora de televisión sostuvieron su relación durante siete años, entre 2012 y 2019. Mientras Celeste, su única hija en común, nació en 2017.

"Millaray y yo pusimos fin a nuestra relación en julio de 2019, y aquello tuvo todas las consecuencias obvias en estos casos, tales como el fin de la residencia común y de la vida cotidiana de una pareja, entre otros aspectos", señaló Díaz.

En ese sentido, el político agregó que "lo que es evidente, lo que no podrá ser jamás un hecho cierto, es que algo que ocurrió más de seis meses después (su relación con Maite) sea la causa de lo que pasó seis meses antes (su separación de Millaray). Esto es irrefutable".

De acuerdo a Díaz, los mensajes privados y chats que se filtraron a través de la prensa "se sitúan en diciembre de 2019 y enero de 2020. Es decir, más de seis meses después del fin de nuestra relación".

Finalmente, el exdiputado afirmó que no volverá a abordar estos rumores. "Ante la proliferación de mentiras e infamias, no tengo otra alternativa que hablar y lo hago por esta vía y no volveré a referirme más al tema", declaró.

Todo sobre Famosos chilenos