"Este mundo era mucho para ti": Hijo de Cata Pulido despidió a su fallecido hermano mayor

Hace algunos días, León Reyes Pulido le envió un sentido mensaje de despedida a su hermano mayor, Sasha Von Knorring, quien falleció el pasado miércoles 30 de octubre tras estar varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una conocida clínica capitalina.

El joven, quien no vive en Chile con su madre, Catalina Pulido (está residiendo en Canadá hace varios meses), ocupó su Instagram para enviarle un mensaje a Sasha, cuyos funerales se llevaron a cabo durante la jornada del pasado viernes 1 de noviembre.

A sus historias de Instagram, León publicó una imagen de su infancia en donde aparece junto a un entonces adolescente Sasha, quien luce unos anteojos de sol frente a la cámara, esbozando una leve sonrisa en su rostro.

Bajo la imagen, León escribió: "descansa en paz, hermanito lindo. Este mundo era mucho para ti, nos veremos en el otro lado mi solcito. Espero estés en un lugar mejor. Te amo mucho, hermoso, te recordaré por siempre, gracias por tanto, perdón por tan poco".

Asimismo, el joven publicó imágenes de su niñez junto a Sasha. En una de ellas aparece luciendo un chupete al lado de su hermano, quien mira enojado a la cámara, y en la otra los dos están disfrutando de un día soleado, con sus torsos descubiertos.

Hace algunos meses, Catalina Pulido explicó por qué su hijo menor estaba viviendo en Canadá. En una conversación con CHV, indicó que a León "lo saqué urgentemente de este país porque no me gusta para él, me siento insegura (...) No era vida para él y vida para mí, o sea, este es un país que se volvió invivible".

