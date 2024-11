Mane Swett enfrenta nuevo revés judicial en Estados Unidos: Corte rechazó apelación para recuperar a su hijo

07 nov. 2024 - 10:09 hrs.

La actriz nacional María Elena Swett enfrenta un nuevo revés judicial en Estados Unidos, tras la decisión de la Corte de rechazar la apelación que presentó contra el fallo que determinó que su hijo, fruto de su relación con John Bowe, deberá permanecer bajo la custodia de su padre.

El menor lleva casi dos años sin regresar a Chile, después de que a fines de 2022 viajara a Nueva York para visitar a su padre, quien decidió unilateralmente retenerlo en su hogar. Esto se dio a pesar de un acuerdo anterior, en el que se establecía que el niño solo se quedaría con él durante las vacaciones, ya que su año escolar lo cursaba en Chile.

El nuevo revés judicial que sufre Mane Swett

De acuerdo a lo consignado por Las Últimas Noticias, el pasado 31 de octubre salió el fallo en que los tres jueces de la Corte de Apelaciones determinaron que "se confirma el fallo del Tribunal de Distrito". Eso significa que el pequeño continuará viviendo con Bowe.

Aún no está todo perdido, ya que existe la posibilidad de que la chilena realice una nueva apelación, sin embargo, esta instancia en Estados Unidos no asegura resultados positivos, puesto que el máximo tribunal elige qué casos ve y no son muchos al año.

Cabe destacar, que algunos de los argumentos que ha utilizado la defensa de Bowe, escritor y consultor de oratoria de 60 años, es que el niño encuentra bien asentado en la ciudad norteamericana. Además, se consideró la opinión del menor, quien "se opuso rotundamente a ser devuelto a Chile".

Entre otros aspectos, el documento judicial desestimó la premisa que ponía en duda la relevancia de la opinión del niño: "Mantenemos a firme las razones articuladas por el Tribunal de Distrito en su opinión detallada y la orden dictada el 7 de mayo de 2024".

