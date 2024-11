"No tiene sentido estar flaca pero con la cabeza mal": La respuesta de Michelle Carvalho a duda sobre su cuerpo

06 nov. 2024 - 20:34 hrs.

La exparticipante de "Volverías con tu ex", Michelle Carvalho, respondió de una sincera forma un cuestionamiento que desde hace varios años se lo vienen haciendo y que guarda relación con su cuerpo. Específicamente, con su aumento de peso.

Y es que Carvalho ha aclarado en reiteradas oportunidades que no tiene mayores problemas con que su cuerpo no sea el mismo con el que se hizo conocida en 2012, señalando incluso a modo de broma hace algunos meses que ella se "comió" a la Michelle antigua.

Michelle Carvalho y la baja de peso

Mediante su cuenta de Instagram, Carvalho realizó la conocida dinámica de preguntas y respuestas, recibiendo una consulta justamente en línea con su figura. "¿Te propondrías ser delgada nuevamente como antes? Aunque seas linda ahora igual", la interrogaron.

Al respecto, Michelle dio una sincera respuesta en donde aparecen cuatro fotos de ellas en diferentes momentos de su vida. Sobre las imágenes redactó, "yo subí de peso por enfermedad y depresión. Más que querer estar delgada para 'socialmente' verme bien, le estoy dando prioridad a mi salud mental".

"No tiene sentido estar flaca pero con la cabeza mal, llevando un pésimo estilo de vida. Cuando lo primero esté bien (salud mental), y si es que así lo quiero, podré ponerme alguna meta si es que lo encuentro necesario", añadió.

Para finalizar esta declaración, indicó que, "¡ya me han visto! Me he sentido súper mina vistiendo lo que visto. Sin complejos ni inseguridades", enfatizando de esta forma que su figura no es impedimento para mostrarse tal como quiere.

Historia de Michelle Carvalho

