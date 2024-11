"Gracias por este detalle": Emilia Dides recibe enorme regalo a días de la final del Miss Universo

06 nov. 2024 - 16:55 hrs.

Emilia Dides está a menos de dos semanas de vivir la ceremonia de Miss Universo 2024. La cantante es la representante de Chile en el certamen internacional, y ha gozado de buena prensa y proyecciones de parte de expertos en la materia.

La joven ya se encuentra en México, donde se realizará el evento este año, participando en una serie de actividades y eventos que la propia organización impone a las aspirantes, que van desde cenas privadas a actos con la prensa.

Un regalo desde Chile

Con el objetivo de que siga dándolo todo en el concurso, los fanáticos de Emilia Dides que se quedaron en Chile tuvieron un tierno gesto con ella, ya que le enviaron un enorme arreglo floral hasta su hotel donde está alojando, de forma totalmente sorpresiva.

A su cuenta de Instagram subió imágenes de ella con el bouquet en sus brazos, relatando en la descripción lo significativo que fue este gesto. "Un regalo que me llegó hoy a la puerta de mi habitación. Esto es exactamente por lo que estoy luchando, hacerlos vibrar y confiar en mí", partió diciendo.

Agregó luego que, "no se imaginan la magnitud de amor y felicidad que me brindan con cada mensaje y con cada regalo que recibo de ustedes, me hacen feliz, me hacen humana. Gracias a mis exclusivos por este detalle, ahora lo pondré en frente de mi cama para que cada día que despierte, poder sentirlos conmigo y me recuerde el porqué estoy aquí".

"Los amo, cada parte de mi corazón está con ustedes (...) esto es por todos nosotros", finalizó en el posteo, recibiendo en menos de 24 horas más de 120 mil "me gusta" de parte de sus seguidores, quienes solo le dejaron mensajes de ánimo y apoyo.

