A 10 años de hacerse viral: Así luce hoy María Elena Garay, quien dijo "vinieron todas, todas, las Calila, las Mojojojo"

Uno de los videos virales más conocidos por internet es el que protagoniza María Elena Garay. Su nombre para la mayoría de la gente es desconocido, pero si te digo que fue ella quien dijo "y vinieron todas, todas, las Calila, las Mojojojo", de seguro ya sabes de quién hablamos.

La entrevista que la lanzó a la fama

Garay se hizo conocida en el año 2014 luego que le hicieran una entrevista en un canal local de televisión de la ciudad de San Felipe, en el cual fue consultada sobre un suceso delictual que había ocurrido en el lugar donde reside.

En el clip, María explicó una serie de conflictos entre vecinos que terminó en un violento enfrentamiento con armas blancas. Hasta ahí nada parece gracioso, sin embargo, su deslenguada forma de narrar los hechos sacó carcajadas entre los internautas.

"Y ahí aparecieron todas, todas, todas, las Calilas, la Mojojojo, la Maiga, todas esas aparecieron allá con sables", es una de las frases icónicas del registro, que muchos todavía recuerdan y utilizan para decir que llegó mucha gente a determinado lugar.

El presente de María Elena

Actualmente, María Elena Garay se ha mantenido alejada de las redes sociales. Al menos, motivada por ella misma para convertirse en influencer. Lo anterior porque la oriunda del valle de Aconcagua de repente aparece en TikTok.

El pasado 15 de octubre, apareció en un video de un candidato a gobernador por la región de Valparaíso, que no alcanzó a pasar a la segunda vuelta. Muchos la reconocieron como la "Mojojojo" o la "Calila", sin embargo, en un video de 2022, dejó en claro que ese no es su apodo.

"Les voy a dejar algo bien en claro: yo no soy ni la Maiga, ni la Mojojojo, ni la Calila ni la Care Puta (sic.) Yo soy la Chaucha, la protagonista de todos los videos que ustedes ven. Yo los quiero a todos, pero no me digan más Mojojojo, porque soy la Chaucha", enfatizó.

Así luce hoy María Elena

