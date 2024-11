De "mala elección" a "dándolo todo": El polémico traje que lució Emilia Dides en un evento oficial del Miss Universo

04 nov. 2024 - 13:12 hrs.

Emilia Dides se encuentra en estos momentos en México, realizando las actividades previas del Miss Universo. Recordemos que la cantante es la que representa a nuestro país en el certamen de belleza, cuya premiación se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre.

Dentro de la batería de compromisos previos están las cenas y comidas, a las que las candidatas deben llegar de punta en blanco, ya que la prensa que cubre este tipo de eventos se encuentra juzgando a cada una de ellas, por lo que el compromiso con la causa debe ser total.

Un polémico traje

En este sentido, durante la noche de este domingo 3 de noviembre todas las aspirantes debían ir a una comida de noche, y el código de vestimenta era formal. Al compromiso, Emilia decidió asistir con un traje dorado de dos piezas, consistente en un top y un calzón, con flecos colgando.

Un traje que generó algo de polémica. Mientras algunos valoraron el atrevimiento de Dides, quien fue una de las pocas que llegó a la cena con un traje tan vistoso, otros mostraron sus reparos, ya que el resto de las participantes lucieron vestidos formales.

"¿Cena, o se va a un carnaval?", "como echar a perder todo en una noche", "me encanta Emilia, pero los asesores de vestuario se van muy a los extremos, antes eran muy tapadas y ahora mostrando demasiado, no es un traje para cena", "esto es más un traje de apertura o para un ensayo, me encanta ella, pero mala elección esta vez", son algunas de las críticas que se pueden leer.

Sin embargo, Emilia también recibió elogios por su atrevido atuendo. "Ella lo pasa muy bien", "es de otra galaxia, tiene que ganar", "dándolo todo nuestra reina", "preciosa", "a ella todo le queda bien", "los que critican el atuendo, les tocó soportar", son algunas de las loas que sus fans le hicieron llegar.