La respuesta de Catalina Pulido a usuaria de Instagram que cuestionó su duelo tras el fallecimiento de su hijo Sasha

Una semana difícil ha tenido que enfrentar la actriz Catalina Pulido, tras la pérdida de su hijo Sasha Von Knorring, de 28 años, quien falleció el miércoles de esta semana en la Clínica Dávila.

Por otro lado, la intérprete compartió un video de cómo fue la despedida de su primogénito, la que se desarrolló en la Iglesia de los Jesuitas, ubicada en la comuna de Calera de Tango.

En horas de la tarde de este sábado, Pulido Compartió otro registro audiovisual donde aparece cantando la canción "Fly me to the moon" junto a su padre, Rodolfo Pulido.

Sin embargo, la actriz recibió un comentario de una cibernauta que cuestionó su forma de vivir su duelo, por lo que decidió responderle.

La respuesta de Catalina Pulido

"Yo no podría ni levantarme del suelo", fue el comentario que una persona le dejó a la intérprete en su cuenta de Instagram.

La respuesta de Catalina Pulido no se hizo esperar y explicó que "¿saben lo que pasa? Es que me quieren ver así. En el suelo, destrozada y pérdida por la vida. Pero no mi reina. No les daré ese placer".

Cabe señalar que la actriz fue ampliamente respaldada por sus seguidores, donde algunos enfatizaron en que todas las personas tienen sus duelos de forma diferente.

