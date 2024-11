"Recordamos los lindos momentos": Catalina Pulido comparte video junto a su padre tras funeral de su hijo

02 nov. 2024 - 20:15 hrs.

Ayer, viernes 1 de noviembre, se llevó a cabo el funeral de Sasha Von Knorring, el hijo de 28 años de la actriz Catalina Pulido, quien falleció el miércoles de esta semana en Clínica Dávila tras estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La intérprete subió un video de cómo fue la despedida de su primogénito, la que se llevó a cabo en la Iglesia de Los Jesuitas, ubicada en la comuna de Calera de Tango.

Debido al duro momento que se encuentra viviendo Pulido, algunos rostros del espectáculo nacional le han dejado mensajes de condolencias en su cuenta de Instagram.

El nuevo video que compartió Catalina Pulido

En las últimas horas, la actriz subió un video donde se le ve en una comida junto a sus seres más cercanos. De hecho, se le ve acompañada de su pareja, el chef Guillermo Ruiz, y su padre, Rodolfo Pulido.

"Lindo mi papito, Rodolfo Pulido. Ayer, a pesar de nuestro dolor, recordamos los lindos momentos en familia y amigos. Gracias a todos los que nos contuvieron. Acá un extracto de nuestro cantante favorito como familia", escribió la actriz.

En el registro, se puede apreciar como Catalina Pulido junto a su padre cantan la canción "Fly me to the moon", cuya versión más reconocida es la de Frank Sinatra.

