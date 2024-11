El "desubicado" comentario de Pamela Díaz frente a Iván Zamorano: "Con razón me dio un pelotazo"

04 nov. 2024 - 09:18 hrs.

Pamela Díaz se encuentra estrenando por estos días su más reciente episodio de "Díaz de vacaciones", el cual trata de lo que fue su visita a Miami, Estados Unidos, donde se juntó con algunos chilenos que están viviendo en la costera ciudad.

Uno con los que se juntó fue Iván Zamorano, exfutbolista y amigo de Pamela, a quien no veía hace cerca de 10 años, debido a un conflicto que tuvo con María Alberó, esposa del chileno, el cual lograron subsanar hace algunos meses.

"Con razón me dio un pelotazo"

Una de las actividades que grabaron en el video fue un torneo de pádel que realizaron junto a Rafael Araneda, también residente del país norteamericano. Como este juego se realiza en duplas, sumaron a otro chileno radicado en Miami, Claudio López.

Pese a que él se presentó frente a Díaz, esta le terminó cambiando el nombre llamándolo "Sergio". "Por eso le digo a todo el mundo, cabezón o cabezona, porque no me puedo aprender los nombres, pero Claudio quería que lo hiciera", se excusó ante su equivocación.

Claudio también quiso bromear con Pamela y le consultó su nombre, pese a que ya se lo sabía. Al respecto, ella, también jugando, le replicó, "Kenita", sin darse cuenta en el momento que podía ser "desubicado", ya que dicho nombre es el de la ex de Zamorano, Kenita Larraín.

"Me desubiqué porque estaba Iván al lado, ¿por qué dije eso?, ¿se habrá molestado? No creo, le da lo mismo, pero con razón me dio un pelotazo después, el maldito", señaló en el "confesionario" del programa, ya que fue recién ese instante cuando notó su particular comentario.

