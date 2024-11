"Esa corona es tuya o es tuya, no hay más": Emilia Dides impacta en gala previa al Miss Universo

03 nov. 2024 - 21:15 hrs.

Por estos días, Emilia Dides se encuentra en México, ya que es la representante de Chile que aspira a convertirse en la nueva Miss Universo.

El histórico concurso de belleza se realizará el próximo sábado 16 de noviembre. Sin embargo, las candidatas a obtener la corona ya se encuentran en el país azteca, donde han participado en diferentes actividades.

A pocas semanas del evento, las aspirantes a ser la nueva Miss Universo participaron de la Gala de Las Catrinas, donde desfilaron por el patio central del Colegio de las Vizcaínas, en el Centro Histórico, en Ciudad de México.

El evento consistió en una gala benéfica con temática del Día de Muertos mexicano, cuyo objetivo era recaudar fondos para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Para la oportunidad, Emilia Dides se lució con un traje dorado y un tocado de flores negras y amarillas. Posteriormente, la chilena impactó con un vestido azul diseñado por Minh Tuan Couture.

"Esa corona es tuya o es tuya, no hay más", "Emi, nuestra próxima Miss Universo", "Espectacular, sin palabras, esa corona es tuya, Emi", "Me caigo cresca y me paro lisa. Una diosa", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Emilia Dides en su cuenta de Instagram.

En la edición del Miss Universo 2023, Celeste Viel terminó con una sequía para Chile en el certamen, dado que logró clasificar en el top 20 del concurso. Sin embargo, la única corona está en manos de Cecilia Bolocco, cuando la diseñadora se convirtió en Miss Universo en 1987, hazaña que, hasta ahora, ninguna chilena ha repetido.

Será el próximo 16 de noviembre cuando la actual Miss Universo, la nicaragüense Sheynnis palacios, le entregue la corona a su sucesora. Estados Unidos y Venezuela son los países que más veces han ganado el certamen, con 9 y 7 coronas, respectivamente.

Mira el look de Emilia Dides en la Gala de Las Catrinas

