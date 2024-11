"Desde el primer reality ya me catalogaron de hacer brujería": Angélica Sepúlveda y acusaciones por magia negra

03 nov. 2024 - 19:15 hrs.

Con motivo del pasado Halloween, el segundo capítulo del programa de espectáculos de Mega, "Only Fama: Famosos al desnudo", tuvo como temática todo lo relacionado con las creencias en la magia negra, tarot y espiritismo, donde algunos famosos de la farándula nacional comentaron sus experiencias.

Una de las que entregó su testimonio fue la chica reality Angélica Sepúlveda, quien ha participado en diferentes espacios de dicho formato televisivo.

La denominada "Fierecilla de Yungay" se hizo conocida tras participar en el reality "Granjeras", programa que ganó, para posteriormente ser una de las figuras más polémicas en "1810". Eso sí, en los espacios mencionados, excompañeros de Sepúlveda la acusaron de hacer magia negra.

"Desde el primer reality me catalogaron de hacer brujería"

La mujer contó en Only Fama que "el tema de la brujería ha sido muy delicado tanto para mí como mi familia. Desde el primer reality, que fue en el 2005 -Granjeras-, ahí ya me catalogaron de hacer brujería y lo que hice fue persignarme con un ají. La creencia popular es que cuando tú te persignas con un ají o un ajo, tú lo que estás haciendo es una protección contra la envidia".

Tras dicho acto, confesó que "mi sorpresa fue cuando salí del reality. Unas participantes decían que yo les hacía magia negra. Cuando tú le deseas bien o mal a alguien, eso se te devuelve, y yo sé que se devuelve tres veces, entonces yo a todos les deseo amor, luz y energía positiva. Vayan olvidando que yo alguna vez hice eso y nunca lo he hecho, Dios lo ve".

El ACV que sufrió el papá de Angélica Sepúlveda

A fines de septiembre, Angélica Sepúlveda compartió una delicada noticia: Su papá había sufrido un ACV.

Sobre lo anterior, la chica reality relató que "voy a contar una situación que me sucedió en el último encierro que estuve -Gran Hermano-, yo siempre me levantaba temprano y me levanto, meto la mano en la cabecera y siento que había algo debajo. Había como una pelotita, la tomo y era como una bola de pelos, pero no era de mi color de pelo. Al segundo día de que pasó esto, me ocurre una lesión súper heavy".

"Hace muy pocas semanas, tuvimos un percance con mi papá, muy grave y muy delicado. Y como yo venía con esta cosa del encierro, donde yo sentí que me habían hecho brujería, me escribieron mucho por Instagram personas que ven las cartas, tarotistas y me dijeron una cosa que me causó mucho temor: 'Angélica, eso no era para tu papá, eso era para ti y lo hizo la misma persona que te colocó el pelo'. Yo ya estaba protegida, entonces, toda esa energía tan fuerte pasó a una de las personas que más quiero en la vida", afirmó Angélica Sepúlveda, visiblemente emocionada.

Todo sobre Famosos chilenos