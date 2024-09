Angélica Sepúlveda confiesa su gran pena en redes sociales: "Se me borró la vida, sentí que moría"

27 sept. 2024 - 13:05 hrs.

Durante este 2024, Angélica Sepúlveda regresó a la televisión participando en un reality show, lo que la mantuvo en el centro de atención tanto en la pantalla como en las redes sociales. Sin embargo, durante las últimas horas hizo noticia por una triste razón.

La "Fierecilla de Yungay" confesó en su cuenta de Instagram que su padre sufrió una emergencia médica que lo tiene internado en el hospital.

La gran pena de Angélica Sepúlveda

"Querida familia virtual, hay algo que tenía full secreto, un dolor indescriptible que me hizo llorar a mares estos días con mi almohada. Hace unos días, después de una reunión de trabajo en Santiago, llego al departamento, reviso mi teléfono y había muchas llamadas y WhatsApp de mi familia", partió relatando.

En la misma línea, detalló que "de inmediato me asusté, escuché un audio y se me borró la vida, sentí que moría y no podía llamar, me nublé, mi papá estaba en urgencias con ACV (accidente cerebrovascular) y pronóstico reservado".

Sin embargo, Angélica destacó que lo peor ya pasó y que su progenitor está evolucionando favorablemente. "Será un proceso largo, pero Dios hará milagros en ti, papito bello. Estamos inmensamente agradecidos de todos los profesionales de salud que lo han atendido como rey", manifestó.

"Te amamos y si hay que llevarte a Marte para tu recuperación lo haremos cueste lo cueste, porque si ayer pensé en aceptar un trabajo, hoy aceptaré tres, nada te va a faltar. Hay que limpiarse las lágrimas, porque la función debe continuar", sentenció en el emotivo mensaje.

Post de Angélica Sepúlveda

Todo sobre Famosos chilenos