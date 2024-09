"Se metió en un pololeo mío": Carla Ballero aseguró que diputada Maite Orsini tuvo una relación con su expareja

27 sept. 2024 - 11:05 hrs.

La actriz y bailarina, Carla Ballero, reveló que hace algún tiempo, la diputada Maite Orsini se involucró amorosamente con quien era su pareja. Asimismo, contó que la congresista tuvo un romance con su hermano, Álvaro Ballero.

Todo lo contó en un programa de TV+, mientras conversaban del actual noviazgo que mantiene Orsini con Jorge Valdivia. Sin ningún tipo de filtro, Carla señaló sobre la congresista que "ella me cae mal de la vida", provocando la curiosidad entre sus compañeros de panel.

El drama de Carla con Maite

Ellos le consultaron los motivos de su declaración. Al respecto, contestó que, "creo que lo he contado alguna vez, ella pololeó con mi hermano, entonces la conozco bien... Ella se metió en un pololeo mío", del tiempo que ella estuvo con el empresario Martín Abumohor.

Carla recordó que los "pilló" en medio de la infidelidad, aunque también reconoció que Abumohor no se portó de lo mejor en su relación. De hecho, confesó que él la engañó con varias mujeres, muchas de ellas del mundo del espectáculo.

Volviendo a Maite Orsini, Ballero aseveró que en el tiempo que la diputada pololeó con Álvaro, no lograron conectar entre ambas. "Algo me pasaba con ella, no me gustaba, pasó el tiempo y se metió en la relación con mi pololo", sentenció.

"La verdad es que esa actitud me quedó para siempre, y nunca más lo hablé con él, ni con ella, ni con nadie. Entonces, no me cae bien ella", concluyó en su relato.

