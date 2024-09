"No pasó nada": Felipe Braun cuenta el motivo que lo llevó a alejarse de las teleseries

27 sept. 2024 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

El destacado actor nacional, Felipe Braun, lleva bastante tiempo alejado de las teleseries y en un espacio televisivo entregó los motivos que le hicieron tomar la decisión de dejar la “pantalla chica”.

El intérprete es recordado por papeles en una larga lista de producciones dramáticas nacionales, destacando su rol en la teleserie “Machos”, emitida el año 2003.

¿Qué dijo Braun?

El artista será uno de los invitados al programa “La divina comida” que se emitirá este sábado 28 de septiembre, oportunidad donde se sinceró acerca de su alejamiento de las teleseries.

“Me salí, pero igual fue una mezcla de que me salí y me quedé sin pega, porque yo estaba en TVN en la última teleserie (Amar a morir), que de ahí no pasó nada”, señaló.

Documental en Rapa Nui

Según detalló, tras su marcha de la estación estatal, “me salió un documental para Rapa Nui con la historia de la isla, fueron tres capítulos súper bonitos”.

Añadió que “lo hice pensando en una plataforma y estoy en eso, negociando".

“Me ha ido muy bien”

Braun señaló que “viene la pandemia y me voy a dedicar a hacer quesos, me compré una cabra (para eso)”.

"Una de esas historias que yo había inventado antes (Perra Vida), Amazon me dice 'hagamos la película', y fue una locura porque después de tantos años tratando de hacer algo me sale y la hice. Me ha ido muy bien”, concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos