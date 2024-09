"Me trata con una pinza": Vale Roth desclasifica qué hizo su marido para enamorarla

26 sept. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La bailarina y ex Calle 7, Valentina Roth, vive días felices luego que este 2024 se produjo en nacimiento de Antonia, su primera hija, que nació fruto de su relación con el odontólogo Miguel de la Fuente.

La también influencer, dio detalles de cómo fue la manera en que su actual marido logró conquistar su corazón.

¿Qué dijo Valentina?

Roth fue invitada a un programa de Canal 13, donde desclasificó detalles de cómo se fue su esposo logró conquistarla.

“Es bueno, me trata con una pinza, nunca me ha dicho ni un garabato ni nada, no me levanta el tono”, detalló.

Relaciones tóxicas

Precisó que ella, antes de él, acostumbraba a tener vínculos violentos y complejos, y Miguel le mostró todo lo contrario. “Siempre he sido de relaciones medias tóxicas y acá nada”, aseguró.

Finalmente, continuó con los halagos para su esposo y recalcó que él logra sacar lo mejor de ella.

