La sincera confesión de Camila Andrade por su romance con Kaminski: "Me siento tranquila, segura y amada"

25 sept. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La animadora, Camila Andrade, volvió a referirse a su relación sentimental con el periodista Francisco Kaminski, la que se reveló a partir del mes de marzo pasado luego que este último le fuera infiel a su esposa, Carla Jara.

Dejando atrás esta polémica, la comunicadora se sinceró y abordó cómo está su presente junto al locutor radial.

¿Qué dijo Camila?

Andrade dejó recientemente el reality show donde participó en los últimos meses y en diálogo con Las Últimas Noticias detalló su situación durante el encierro televisivo.

“Venía de recibir mucho cariño y contención de mis más cercanos por el nivel de prejuicio que tuve, porque en términos emocionales, pasé de tenerlo todo a nada”, contó.

Tranquila, segura y amada

Sobre su relación con Kaminski añadió que “las veces cuando él apareció durante mi encierro, fueron salvavidas al corazón, se sintió lindo y acogedor, me sirvió mucho para motivarme dentro de la casa”.

“Vivo mi relación con mucha felicidad, con mucho amor y con mucha seguridad de ambos lados (...) Me siento super tranquila, segura y amada en lo que me encuentro actualmente, con mi pareja, familia y personas con las que me rodeo”, cerró.

Todo sobre Camila Andrade