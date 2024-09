Angelina Jolie rubia y con rizos: La reveladora sesión de fotos con un look "punk"

Angelina Jolie nos sorprende una vez más con un radical cambio de look que hizo para una reciente sesión de fotos, abandonando su clásico e icónico cabello oscuro y extremadamente lacio y cambiándolo por un rubio rizado.

Hay que recordar que meses atrás la actriz cambió su estilismo para agregar reflejos y un degradé rubio en las puntas de su melena, pero ahora apunta a una imagen más audaz, obra del estilista Renato Campora.

Jolie protagoniza la portada para el número de otoño/invierno 2024 de la revista CR Fashion, donde la actriz y empresaria revela a Carine Roitfeld varios aspectos de su vida, desde su responsabilidad como actriz y su incursión en el mundo de la moda hasta el cómo abraza su versión de lo que es ser punk.

Angelina Jolie as one of the cover stars for CR25 Love & Fantasies's wearing Atelier Jolie 🤍 pic.twitter.com/sD3znGvRrT

Y es justamente a partir de ese último tema que nace el impactante estilo de la intérprete de "Maléfica", a quien se la ve con una melena totalmente rubia y con abundantes y marcados rizos. “La resistencia a que me digan cómo vestir, pensar o sentir es importante para mí”, reveló en su entrevista.

Sumado a los cambios en su cabello, en las fotos también se ve a Angelina ataviada en diferentes vestidos y prendas de estilo punk, diseñados por su Atelier Jolie y otros colaboradores.

"I’ve seen fashion dictated by trends and anointed arbiters of taste. But to look inward and dress for oneself is a useful rebellion in this modern age." - Angelina Jolie for CR Fashion Book 25



In Kimono Atelier Jolie



📸 Luigi & Iango pic.twitter.com/67oJV9m8Kx