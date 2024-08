Valentina Roth le regaló a su asesora del hogar un cuadro con fotos de su hija Antonia y recibió críticas

27 ag. 2024 - 15:34 hrs.

Valentina Roth celebró este martes 27 de agosto el cumpleaños de Gissella Parra, la mujer que trabaja en su casa y realiza diferentes labores que van enfocadas tanto en el mantenimiento del hogar, como en el cuidado de Antonia, su hija.

Para festejarlo, Valentina y su marido, Miguel de la Fuente, le regalaron a Gissella un cuadro en donde aparecen diferentes imágenes de ella en compañía de Antonia, lo que dejó sumamente emocionada a la mujer, quien agradeció el gesto de sus jefes. "Qué lindo, hermoso", se le alcanza a oír en el video.

Críticas a Valentina Roth

Este obsequio no fue de gusto de una de las seguidoras de Valentina, quien criticó por un mensaje interno a la bailarina. "Eso es un regalo para ustedes, no para ella. ¿No sería mejor algo para ella o para su casa? No está de cumpleaños la Antonia, es la Giss, te faltó regalarle una plancha y listo. Deberían haberle dado día libre a la Giss", le escribió.

Frente a este mensaje, Valentina dijo que estaba asombrada del "nivel de estupidez" de su seguidora, explicando además que ella le dijo que se tomara el día libre, que fuera a la peluquería, pero que ella prefirió que fuera este jueves 29 de agosto. Asimismo, para el próximo miércoles 4 de septiembre, tiene agendado un masaje, todos estos regalos del matrimonio.

Regalo de Valentina Roth a su asesora del hogar

Sobre el cuadro, dijo que "la Gisse está construyendo su casa, ya la tiene casi lista en Talca y quería un cuadro grande. Y ama a la Antonia con locura y dije, 'qué lindo sería un regalo así'". Al mismo tiempo que hablaba, se retaba a sí misma por dar las explicaciones del caso.

"No sé para que doy explicaciones", sentencio, para finalizar luego diciendo que a Gissella Torres, "siempre la regaloneo, porque se lo merece. Se merece todo y más". Sin duda, el vínculo que existe entre ambas es muy sólido y así se encargó de dejarlo en claro Valentina.

