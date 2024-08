Dani Aránguiz contó que terminó su enseñanza media en un 2x1 y lanza críticas a quienes intentaron humillarla por eso

27 ag. 2024 - 11:45 hrs.

Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos están en pie de guerra. Durante los últimos días el conflicto entre ambas figuras de la farándula ha ido escalando y a través de redes sociales han intercambiado duros mensajes.

En este contexto, Aránguiz utilizó su cuenta de Instagram para aclarar una situación. "Trabajo en los medios de comunicación y me acaban de contar que hoy Daniella Campos y Adriana Barrientos van a hablar sobre un tema, que es una parte de mi vida de la que me siento muy orgullosa", partió contando.

"Se unieron para atacarme con algo de lo que me siento orgullosa"

"Todos saben que yo participé en un programa que se llamaba "Mekano" cuando tenía 16 años. Mi cumpleaños de los 17 me lo celebraron en ese estudio. Nosotras éramos muchas que no teníamos la mayoría de edad y trabajábamos muchísimo, desde las 8 o 9 de la mañana, hasta las 12 de la noche con los ensayos", recordó.

En este contexto, destacó que su madre no estaba contenta con la situación, ya que, al ser bailarina del espacio juvenil, tuvo que postergar sus estudios. Después de conocer a Jorge Valdivia, su ahora exmarido, Daniela tuvo que mudarse a Brasil por la carrera deportiva del "Mago".

"Me voy a vivir a Brasil y me doy cuenta que tengo mucho tiempo libre, decido entrar a un 2 en 1, cosa que no me avergüenza para nada. Me mandaban todo online y cada semestre tenía que venir a hacer los exámenes a Chile, y así terminé el colegio en un 2 en 1 como muchas de ustedes", detalló.

La influencer destacó que "dos personas se unieron para atacarme con algo de lo que yo me siento orgullosa. Yo terminé el colegio, estaba embarazada de la Agustina, y haciendo todas las tareas de una dueña de casa a los 20 años".

Aránguiz llamó a sus seguidores a que "no se dejen humillar". Asimismo, remarcó que siente que "fui una tremenda adolescente. Gracias a eso soy una tremenda mujer y una gran madre. He aprendido mucho en la vida".

Finalmente, agració a sus dos archienemigas por "por ponerme en las pautas de sus programas, porque me encanta que hablen de mí, me fascina, por eso hoy soy y seguiré siendo la reina de la farándula".

