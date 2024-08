Neme le envió un cariñoso saludo desde México: Así fue la llegada de Francisca García-Huidobro a Mega

26 ag. 2024 - 13:28 hrs.

Durante este lunes 26 de agosto, la conductora de televisión Francisca García-Huidobro visitó el matinal "Mucho Gusto" para hablar sobre su llegada al área de entretención de Mega, la cual se concretará a partir de octubre.

En el estudio fue recibida por Karen Doggenweiler, Natasha Kennard y Gonzalo Ramírez. "Esto se supo la semana pasada y estoy sentada aquí. Todo el mundo ha sido muy amable, muy cariñoso, me tenían un camarín con ducha", dijo de entrada Francisca.

"La Dama de Hierro de la televisión chilena"

Acto seguido, Karen destacó que la comunicadora "va a aportar con su agudeza, su inteligencia, su talento y con una mirada muy libre". En ese momento, García-Huidobro aprovechó de hacer una advertencia: "ustedes saben a quién están contratando, a veces puedo ser un poco más un poco menos, pero yo soy yo".

José Antonio Neme, quien se encuentra en México, se contactó en vivo con Fran para darle la bienvenida. "Interrumpí mis merecidas vacaciones para saludar a la única, a la apolínea, a la exclusiva de Mega, la Dama de Hierro de la televisión chilena", dijo de entrada el periodista.

José Antonio Neme le dio la bienvenida a Fran García-Huidobro

"A mí me parece que la Fran es un personaje como pocos en la televisión, tenemos un denominador común que yo creo que, pese a que no hemos trabajado juntos, ella lo sabe, somos dos personas que hablamos francamente... Feliz de que se sume a la familia de Mega, creo que vamos a hacer un gran festival", continuó Neme.

Finalmente, Francisca expresó su sentir ante este nuevo desafío: "Espero estar a la altura, igual me voy a condorear porque es parte de mi personalidad, pero muchas gracias porque desde el primer momento me he sentido muy querida, muy apreciada y muy valorada".

Todo sobre Famosos chilenos