"Es lo más desgarrador que he sentido en mi vida": El desahogo de Coté López tras la muerte de su abuela

26 ag. 2024 - 11:31 hrs.

La influencer y empresaria chilena María José "Coté" López está pasando por un complejo momento a nivel emocional, luego de que su abuela, de 83 años, falleciera durante la semana pasada producto de un agresivo cáncer.

Durante los últimos meses, la modelo fue actualizando constantemente a miles de seguidores de Instagram sobre el estado de salud de la mujer, hasta que perdió la vida. Mediante esa misma plataforma, Coté expresó su pesar por la pérdida de su "nonnita".

"Es lo más desgarrador que he sentido en mi vida"

"Siempre me pregunté cómo la gente después de vivir algo tan desgarrador subía fotos o escribía textos… ¿Para qué? Y ahora lo entiendo así como cuando estás feliz y quieres compartirlo a los 4 vientos, también pasa cuando estás destrozado", partió escribiendo en el post.

En la misma línea, continuó: "aquí estoy escribiendo 4 días después de sostener tu manito y ver cómo diste ese último respiro, de ver cómo mi lugar seguro desde que nací, partía, ya tus ojitos de cielo y tu sonrisa amplia no estaban… ¿Quién me llamará todos los días para saber cómo estoy? ¿Quién se preocupará si viajo?.

"¿Cómo se sigue sin ti? Nunca te vi débil, siempre fuerte, optimista, alegre y retándonos (…) Nonnita se me quitó el miedo, le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a manejar sola, a tantas cosas, pero ahora solo siento paz. Siento que estás tú que nada malo me puede pasar, lo extraño es que no estás", señaló.

Finalmente, relató el momento en que se despidió de su abuela: "Me quedo con que lo último que te dije antes que te durmieran con la sedación fue: 'yo me cuidaré sola porque tú me enseñaste a ser fuerte'. Me sonreíste y asentiste. Nuestra última conversación. Esto es lo más desgarrador que he sentido en mi vida, pero de allá mírame porque lo lograré por ti".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Jose Lopez Merino (@cotelopezm)

Todo sobre Famosos chilenos