Ganó "Año 0" junto a Pangal Andrade: Así luce hoy Daniela Newman

El reality "Año 0", emitido hace más de 10 años, tuvo como resultado a dos ganadores. Uno ya lo conocemos, es Pangal Andrade. Sin embargo, también hubo una mujer que logró ser la triunfadora del encierro, y se trató de Daniela Newman.

En ese entonces, Daniela tenía 26 años, y fue puesta en condiciones precarias. Tras ser la décima eliminada, reingresó a través del repechaje y consiguió mantenerse, venciendo a todas las mujeres, ya que se hacía diferencia de sexo en las competencias.

¿En qué está hoy Daniela?

Tras esta experiencia televisiva, Daniela se alejó de la televisión. Algo que no lamenta, reconoció en una conversación que dio en el 2023 al medio Página 7, donde además valoró su paso por el encierro.

"Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Haberme expuesto a una situación tan intensa en todo aspecto, me hizo enfrentarme a mis miedos y vencer", señaló. Sobre no estar en la pantalla chica, señaló que, "seguí la corriente energética de la vida, que me llevó por otros caminos. El mundo de la TV en Chile es acotado, no sé si exista tantas oportunidades".

Desde el año 2018, tras haber estudiado en para ser estilista y asesoría de imagen en Condé Nast College of Fashion & Design (como dato, Condé Nast edita la revista Vogue), se ha dedicado a realizar asesorías personalizadas en esta materia.

"Dentro de mis servicios profesionales está la dirección creativa, desarrollo de imagen y estrategia para redes sociales (...) ayudo a idear, producir y ejecutar contenido sobre la historia de las marcas", expresó.

En cuanto a su vida personal, Daniela se convirtió en madre, sigue viviendo en Santiago, aunque desea mudarse a Europa dentro de poco. "Quiero estar cerca de mis hijos más grandes e hijastros que viven allá entre Irlanda, España y Francia", concluyó.

Así luce hoy Daniela Newman

