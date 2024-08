"Tenemos la responsabilidad de hacerlo el niñito más feliz": Florencia Araneda y la adopción de su hermano Benjamín

25 ag. 2024 - 22:15 hrs.

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se emocionaron hasta las lágrimas durante el octavo capítulo de su pódcast familiar, "Tenemos que hablar". Esta vez, compartieron abiertamente el proceso de adopción de su hijo menor, Benjamín.

El matrimonio de comunicadores chilenos tuvo una conmovedora conversación con sus hijos mayores: Martina, Florencia y Vicente, en la que rememoraron las dificultades que enfrentaron para adoptar a "Benji", ya que el trámite de adopción se extendió por cerca de dos años, lo que los hizo enfrentarse a varios miedos.

Instagram.

"Te preguntaban quién era y había que mentir"

"Para mí solo fue un trámite, pero para mí él desde el día uno era Benjamín Rafael Araneda Vacarezza y nadie me podía decir lo contrario (…) Todos tenemos la responsabilidad todos los días de hacerlo el niñito más feliz del mundo", manifestó Florencia.

Florencia destacó que "no podíamos salir y que cuando gente que te reconocía te preguntaba quién es había que mentir". Esto llevó a Rafael a contar el gesto que tuvo un importante editor de comunicaciones en Chile hacia él y su familia.

"No voy a dar los nombres, yo salí un par de veces y estaba con Vicente, le fuimos a comprar zapatos al Benji y me topo con un editor, el tipo me observó y se dio cuenta de que era mi hijo, dijo 'cuando podemos contar esta noticia'", relató.

Luego, señaló que "yo le dije, 'esta es una causa privada y tú lo sabes' (…) yo no soy nadie, pero solo te pediría que pienses en él y no en tu medio porque lo puedes perjudicar. Esa persona nunca publicó nada".

