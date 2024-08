Esto es lo que quiere estudiar Vicente Araneda tras egresar de la escuela: "No implica tanto tu pasado en el colegio"

01 ag. 2024 - 18:47 hrs.

Vicente Araneda, uno de los hijos menores de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, habló sobre su futuro profesional en el más reciente capítulo de "Tenemos que hablar", el video pódcast que reúne a toda la familia y que, en esta oportunidad, tuvo la presencia de Pamela Díaz.

Resulta que Vicente, mientras conversaban sobre las proyecciones que tiene cada uno de sus hijos a futuro, dio una honesta respuesta sobre cómo se visualiza una vez saliendo del colegio, algo que debería ocurrir dentro de un año.

¿Qué dijo Vicente Araneda?

En el programa de sus padres, Vicente le dijo a Pamela de forma sincera que "lo mío no es el colegio ni nada de eso. Como que me gusta huevear..." alcanzó a decir, provocando la risa de Díaz y la sorpresa de Rafael Araneda, quien le preguntó, "¿cómo que te gusta huevear?".

Solo segundos más tarde, el joven de 17 años le dijo, "ahora estoy un poco más claro en lo que quiero (...) hubo un tiempo que era muy flojo en el colegio, pero ahora descubrí un camino que puedo seguir siendo no tan flojo, pero que no indica tanto colegio".

El joven quiso explicar que encontró una profesión que no toma en consideración tanto el pasado escolar, como si lo hacen las carreras tradicionales, sobre todo en Estados Unidos, donde los créditos en el colegio y las actividades extracurriculares suman puntos para las universidades.

"(Quiero) hacer los cursos de entrenador de fútbol. Eso no implica tanto tu pasado en el colegio, que en el colegio me fue mal", señaló el joven, causando la extrañeza de su hermana mayor, Florencia, quien reparó en que el joven habla de la escuela en pasado, pese a que aún no sale de este.

Minutos más tarde, mientras Florencia explicaba como ella entró a la universidad a estudiar Business and Marketing Manager, a través de un bachillerato, Marcela Vacarezza planteó que esta es una opción que puede tomar su hijo, quien no sabe qué estudiar, ya que podría tomar los dos años ramos de diferentes áreas hasta que encuentre su vocación.

"¡Pero si él quiere huevear!", la corrigió Martina, sumándose luego Florencia quien le dijo a su madre, "pero si él no quiere entrar a la universidad". Marcela Vacarezza no dio crédito a lo que dijeron sus hijas y respondió, "no, sí quiere".

