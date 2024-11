¿Seguirá en Only Fama? Daniela Aránguiz aclara su futuro laboral como panelista en el programa

01 nov. 2024 - 23:46 hrs.

Este viernes 1 de noviembre se concretó el esperado regreso de Daniela Aránguiz a "Only Fama: Famosos al desnudo", el programa de farándula en el que se desempeña como panelista. Por primera vez, se refirió al caso judicial que enfrenta su exmarido, Jorge Valdivia.

"En este momento me tocó ser mamá, que para mí es mi prioridad. Me tocó ser contención, ser el apoyo emocional de mis hijos", partió señalando Daniela sobre las razones que la llevaron a estar ausente en el primer capítulo.

Daniela Aránguiz aclara su futuro laboral como panelista en el programa

La exchica "Mekano" señaló que por respeto a su familia e hijos, evitaría hablar sobre las acusaciones que enfrenta el "Mago". De todas formas, aseguró que el exfutbolista "siempre ha sido un buen padre, yo no podría decir lo contrario".

Posteriormente, Aránguiz reconoció que "son cosas que uno no espera, yo tenía mil proyectos, iba a bailar para la Teletón, cosa que ahora lo suspendí porque no me siento preparada. Siento que ahora tengo que ser más fuerte que nunca para sostener a mis hijos".

A raíz de estas declaraciones, Francisca García-Huidobro le consultó sobre su futuro laboral en el programa. Ante esto, Daniela respondió que sí: "Yo soy una mujer fuerte y cumplo mis responsabilidades y yo me embarqué en este proyecto desde el principio y así va a ser".

Luego de reencontrarse con sus compañeros de espacio, Daniela indicó que "hoy día no sé si puedo quedarme en el programa porque todavía me toca, pero desde el próximo viernes estaré todas las semanas. Ojalá que las cosas mejoren".

