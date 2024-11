El mensaje de Karina Valenzuela, la supuesta amante de Sergio Freire, a Maly Jorquera: "Fui la gota que rebalsó el vaso"

01 nov. 2024 - 22:58 hrs.

Un segundo capítulo de impacto es el que trajo "Only Fama, Famosos al desnudo", el nuevo programa de espectáculo de Mega. En esta entrega, Michael Roldán conversó en exclusiva con Karina Valenzuela, la mujer sindicada como la amante de Sergio Freire.

La aludida contó que conoció al comediante luego de asistir a uno de sus shows a comienzos de octubre. Según su relato, desde ese momento surgió una amistad con Sergio, sin embargo, luego hubo una conexión entre ambos que los llevó a darse un beso.

El mensaje de Karina Valenzuela, la supuesta amante de Sergio Freire, a Maly Jorquera

Si bien Karina aseguró que él le dijo que no estaba en pareja con Maly Jorquera cuando le consultó sobre su situación sentimental, hizo un sentido mea culpa: "No investigue más allá, ese fue mi error. Era un tema de amistad, entonces no tenía trascendencia saber si tenía pareja".

Asimismo, la mujer destacó que solo hubo besos y descartó los rumores de un supuesto encuentro en un motel. "Es absolutamente falso, después de esto ya se van a filtrar las conversaciones con lujo de detalle, no hay nada más que se revele además de la atracción que tuvimos".

Posteriormente, Karina se dirigió a Maly para ofrecerle una disculpas, ya que se siente avergonzada de verse involucrada en esta situación: "Quizá muchas personas no me van a creer, pero es mi verdad. Hay que ver de lo malo, bueno. Fui la gota que rebalsó el vaso".

"Esto a ella le va a abrir un mundo, porque he leído de que tenía una amante de hace un año, muchas mujeres en las ciudades en las que viajaba. De repente la ayudé a destapar esta historia, de que ella pueda ser feliz y abrir los ojos", sostuvo.

Todo sobre Famosos chilenos