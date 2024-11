"Estoy siendo fuerte": Daniela Aránguiz rompe el silencio en "Only Fama" tras complejo escenario familiar

01 nov. 2024 - 23:27 hrs.

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo el estreno de "Only Fama, Famosos al desnudo", el programa que marcó el regreso de la farándula a las pantallas de Mega. En aquel entonces, la gran ausente fue Daniela Aránguiz.

La panelista decidió no estar en el programa por la compleja situación familiar que está viviendo. Recordemos que su exmarido, Jorge Valdivia, fue formalizado por una denuncia de violación, por la que permanece en prisión preventiva.

Daniela Aránguiz rompe el silencio en Only Fama tras complejo escenario familiar

"Este es un proyecto que me tenía muy ilusionada, pero de repente pasan cosas en la vida que te frenan. En este momento me tocó ser mamá, que para mí es mi prioridad. Me tocó ser contención, ser el apoyo emocional de mis hijos", partió señalando Daniela.

En este sentido, aclaró que "no es esconderme como han dicho otros medios, sino que darme una pausa. Hay muchas cosas que se han dicho, muchas entrevistas mías antiguas que se han sacado de contexto".

Consultada por Fran García-Huidobro sobre cómo está emocionalmente, la exchica "Mekano" afirmó "ahora me toco ser fuerte y demostrar que a pesar de cualquier adversidad que venga en el camino, uno se tiene que levantar porque la vida sigue y es lo que les estoy transmitiendo a mis hijos".

Posteriormente, Aránguiz manifestó que "yo prefiero no referirme a ese tema, ya que esto está en manos de la justicia y así tiene que ser. Por respeto a mi familia, a mis hijos prefiero no hablar porque decir cualquier cosa puede causar más daño del que ya existe".

