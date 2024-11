Kike Acuña aseguró en "Only Fama" que fue víctima de amarres: "No entendía por qué me pedían ropa interior"

02 nov. 2024 - 00:18 hrs.

El exfutbolista Jorge "Kike" Acuña estuvo presente en el estudio de "Only Fama: Famosos al desnudo", donde contó que años atrás fue víctima de trabajos malignos en su contra, específicamente de amarres, lo que lo obligó a buscar ayuda de especialistas.

En el segundo capítulo del programa de farándula de Mega se abordó cómo los famosos del jet set nacional tienen creencias en torno a este tipo de actos, como la magia negra, tarot y espiritismo. En este contexto, el empresario dio a conocer su experiencia.

Kike Acuña aseguró en "Only Fama" que fue víctima de amarres

"Me di cuenta de que me habían hecho amarres. Yo no tenía idea del cual eran los síntomas, Latife Soto me fue explicando un poquito. No entendía por qué me pedían ropa interior, producto de eso se me cerraron muchas puertas, cometí muchos errores y me hicieron mucho daño", afirmó.

Asimismo, Acuña destacó que la tarotista le ayudó a darse cuenta de lo que en realidad le estaba ocurriendo. "Me salía todo mal, se me quemaba el pan en la puerta del horno. Fue en un tiempo en que me aleje de Latife, yo sabía que tenía que buscarla, pero había algo que no me dejaba", indicó.

"Era terrible, yo sabía que tenía que ir, iba, pero en el camino me desviaba", continuó. Latife Soto, quien también estuvo en el panel, señaló que la responsable de este amarre es "una persona muy conocida".

Posteriormente, el otrora seleccionado nacional relató un amigo de Latife fue quien puso fin al ritual que le estaba afectando. "Sentí como que me pegaron una patada en el pecho. Era como el exorcista lo que pasó ese día (…) Fue horrible, lo pasé pésimo", manifestó.

Todo sobre Famosos chilenos