Maly Jorquiera apareció por primera vez tras quiebre matrimonial y se refirió a su situación: "No vi las señales"

03 nov. 2024 - 08:30 hrs.

Sergio Freire y Maly Jorquiera han estado en el centro de la noticia luego de que se supieran detalles exclusivos de la infidelidad del comediante hacia su esposa.

Esto luego de la entrevista que concedió al estelar de espectáculos de Mega, "Only Fama", Karina Valenzuela, la mujer con quien Freire habría sido infiel a Maly.

Hasta entonces, ninguno de los humoristas se había referido a la situación, sin embargo, la mujer fue la primera en pronunciarse y, con ello, confirmar la separación.

¿Qué dijo Maly Jorquiera sobre su separación de Sergio Freire?

Esto porque Maly se presentó en el Comedy Restobar, que se encuentra en Barrio Italia, durante la noche del día sábado 2 de noviembre, donde exhibió su show de stand up comedy inspirado en el caso que la ha tenido en la palestra nacional.

Maly Jorquiera en Comedy Restobar

"Estamos mejor que nunca, sin atados en la casa, la vida nos sonríe. La gente no vino por el chisme, no. A la gente no le gustan los cahuines", comenzó diciendo Maly, en declaraciones que reprodujo LUN. "Sus entradas pagan la terapia familiar", agregó sobre la rápida venta de entradas.

"Qué lindo ver parejas. No sé si saben lo que me pasó. Pero yo estoy bien, mi familia también... Eh, cuidado con los cachos", señaló.

Cabe recordar que Sergio es fanático de la serie Los Simpson, es más, cuenta con una colección de figuras. Sobre lo mismo, Maly bromeó con que "estoy vendiendo toda la colección de Los Simpson, algunos vienen rotos".

Sergio y Maly solamente llevaban unos seis meses casados, y precisó que, "no vi las señales", aludiendo a su amistad con Faloon Larraguibel y Carla Jara.

Cancelan show de Sergio Freire en Quilpué

El evento, que comenzó cerca de las 20:30 horas, contó con la presencia de unos 160 asistentes, quienes disfrutaron del evento riendo a carcajadas. Por otro lado, Sergio tenía un show agendado en Quilpué, pero fue cancelado por "motivos ajenos a la productora" que lo organizó.

