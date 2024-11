"No se trata de esconderse": La reflexión de Daniela Aránguiz tras complejo momento que enfrenta Jorge Valdivia

02 nov. 2024 - 19:15 hrs.

El segundo capítulo del programa de espectáculos de Mega, "Only Fama, Famosos al desnudo", contó con una entrevista exclusiva de la panelista Daniela Aránguiz.

Cabe recordar que la exMekano no estuvo presente en el debut del espacio que conduce Francisca García Huidobro, debido a la compleja situación que está enfrentando su expareja y padre de sus hijos, Jorge Valdivia, quien fue formalizado por una denuncia de violación, por la que permanece en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

"Yo prefiero no referirme a ese tema, ya que esto está en manos de la justicia y así tiene que ser. Por respeto a mi familia, a mis hijos, prefiero no hablar porque decir cualquier cosa puede causar más daño del que ya existe", fueron parte de las declaraciones que Daniela Aránguiz emitió en Only Fama.

"Siempre devorando, bebé": Di Mondo impacta con atrevido disfraz en Halloween "Buen viaje a las estrellas querido Sasha": Catalina Pulido despidió en Calera de Tango a su hijo fallecido Belén Mora contó detalles sobre la relación que tiene con Francisco "Toto" Acuña: "Para mí eso no es una infidelidad" Te puede interesar

La reflexión de Daniela Aránguiz en redes sociales

Este sábado, Daniela Aránguiz volvió a subir una publicación en su cuenta de Instagram después de un largo tiempo, donde aprovechó de hacer una reflexión en torno al mediático caso del "Mago".

"Hace dos semanas que me encuentro alejada de todos los medios de comunicación, dejando todos mis compromisos de lado: mi amada columna, mi querido TV+, mis compromisos en redes sociales y lo que me tenía más entusiasmada, el último proyecto que firmé, Only Fama", partió comentando Aránguiz.

"Todo iba tan bien para mí y de un momento a otro la vida nos frena. En este caso, me frenó para ser el soporte de lo más importante en mi vida, mis hijos. Siempre los he priorizado y los he puesto por frente a todos mis proyectos personales, pero nunca pensé que iba a ser tan difícil. No se trata de esconderse, sino de darse una pausa, una pausa que todas necesitamos en ocasiones", siguió el mensaje de la exMekano.

Por último, explicó que "esta vez tengo que cumplir mi rol de madre, ser contención y ser el pilar fundamental de mis hijos, demostrarles que a pesar de todas las adversidades y por mucho que duela, nos tenemos que levantar y seguir adelante".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dany ? (@danyaranguizf)

Todo sobre Daniela Aránguiz