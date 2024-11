Jorge Aldoney comunicó que se baja del Mister Mundo 2024 a horas de viajar a Vietnam: ¿Cuáles fueron sus razones?

04 nov. 2024 - 14:06 hrs.

Hasta el momento Chile se queda sin representante para el Mister Mundo 2024. Durante las últimas horas del modelo, Jorge Aldoney anunció que no viajaría a Vietnam, sede del certamen, y explicó las razones por las que tomó esta decisión.

Hace una semana, la organización del concurso masculino había comunicado que el exchico reality sería despedido en el aeropuerto el domingo 3 de noviembre, cerca de las 21:00 horas. Sin embargo, ese mismo día Aldoney informó que no iba a participar en el evento.

Las razones de Jorge Aldoney para no participar en el Mister Mundo 2024

"Yo no sé si esto le interesará a muchas personas, pero tengo que contarles algo. Tomé la decisión a último momento. Después de pensarlo mucho, no me encuentro en buenas condiciones, no estoy al 100%", partió explicando mediante sus historias de Instagram.

Asimismo, enfatizó en que "si yo saliera afuera a llamarme Jorge Aldoney solamente, lo podría hacer. Pero siento que el llamarme Chile afuera, merece mucho más y en estos momentos siento que no puedo hacerlo, no tengo ganas".

"Tomé la decisión y no quiero que se piense que es como victimización o que estoy como arrugando. En verdad, tomé la decisión que siento que es la más sana para mí. No voy a ir, no me voy a presentar al concurso", continuó.

Finalmente, manifestó que "espero que me perdonen y en verdad muchas gracias por todo". Cabe destacar que el ingeniero comercial expresó días atrás que no estaba pasando por un buen momento personal, debido a problemas de salud mental.

"No soy una persona fría, las cosas me duelen también. Me duele la apatía, que crean cosas de mí que no son, que piensen, que no siento, que no quiero, que no amo. Lloro igual que todos y últimamente lo hago súper seguido. No merezco que nadie piense que soy una mala persona", señaló en aquel entonces.

