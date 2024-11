Querido youtuber muere en violento accidente mientras conducía su BMW: "Serás una leyenda para siempre"

Conmoción ha causado en redes sociales la muerte del influencer 1StockF30, corredor de autos neoyorkino, que sufrió un impactante accidente automovilístico mientras conducía su BMW la noche del martes 5 de noviembre.

El joven, de tan solo 25 años, era muy popular en plataformas como Instagram y TikTok. Además, tenía su propio canal de YouTube con cerca de 60 mil suscriptores, donde solía compartir videos arreglando la carrocería de su auto de color violeta en un taller y también corriendo a alta velocidad.

El creador de contenido, cuyo nombre real es Andre Beadle, falleció instantáneamente luego de perder el control en la carrera, frente a decenas de testigos horrorizados, que de inmediato corrieron hacia el automóvil destrozado.

La trágica escena quedó grabada por quienes estaban presentes, ya que varios de ellos se encontraban realizando transmisiones en vivo desde sus celulares. En los registros, que abundan en la web, se puede apreciar los gritos de las personas que fueron a socorrer a Beadle, quien salió eyectado a través del parabrisas.

Please stay safe and wear a seatbelt. The more you look the crazier it gets RIP #1stockf30