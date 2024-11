Cata Pulido relata los últimos momentos junto a hijo Sasha y el especial mensaje que alcanzó a darle: "Ya no sufre más"

05 nov. 2024 - 15:07 hrs.

El pasado 30 de octubre, apenas cuatro días después de solicitar donadores de sangre para su hijo, Sasha Von Knorring, la actriz Catalina Pulido anunció el fallecimiento del joven de 28 años, quien se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Dávila.

La noticia provocó gran conmoción entre los internautas, quienes expresaron su pesar y apoyo a la comunicadora en este difícil momento. Sin embargo, Pulido también fue blanco de cuestionamientos por la forma en la que está llevando su luto.

Cata Pulido relata los últimos momentos junto a hijo Sasha y el especial mensaje que alcanzó a darle

Una de las publicaciones que provocó la crítica de algunos internautas fue un video que Catalina subió a su cuenta de Instagram, donde aparece junto a su pareja y familiares en un restaurante. En la secuencia, ella y su padre entonan la canción "Fly Me to the Moon" de Frank Sinatra.

Hubo quienes interpretaron ese momento como una forma de rendir homenaje a Sasha. Incluso, algunas personas compartieron sus propios testimonios en la sección de comentarios, un gesto que Pulido agradeció.

En respuesta a uno de estos mensajes, la panelista de televisión relato cómo fueron los últimos minutos que vivió junto a su hijo y la petición que le hizo antes de que falleciera. "Ay mi reina…. Es durísimo", dijo de entrada.

"Mi consuelo es que estas tres semanas en la UCI, lo abrace, besé, olí, peiné y le hablé todo lo que quería decirle. Le canté nuestras canciones, me acosté a su lado y después de verlo sufrir tanto, tuve el valor de decirle que si quería partir, lo hiciera", manifestó.

En la misma línea, escribió que "lo recibí en mis brazos y la vida me dio el regalo de que se fuera en mis brazos también. Por eso estoy tranquila y en paz. Sentí y viví su último aliento agarrando su manito… Ya no sufre más. Eso me da paz …. Te abrazo mamita linda".

Comentario de Catalina Pulido

