Leo Rey revela que cuando fue vocalista "La Noche" ganaba "250 lucas": "El grupo cobraba 30 millones"

Cecil Leonardo Leiva Reyes, conocido como Leo Rey, fue durante años el emblemático vocalista de "La Noche". Sin embargo, tras su presentación en el Festival de Viña de 2010, el cantante decidió dejar la agrupación de cumbia.

En más de una oportunidad, Leo señaló que su salida de la banda se debió a roces con sus compañeros, específicamente con el Alex "Alexítico" Morales y a la mala administración de las ganancias que recaudaban por sus shows musicales.

Leo Rey desclasifica la verdad detrás de su salida de "La Noche"

Recientemente, la voz de "Es el amor" profundizó sobre este tema en diálogo con Luna Marinetti, en un nuevo capítulo del programa "Siguiendo (a) la Luna". "Pasaban muchas cosas que no me gustaban, en cuanto a lo técnico y al dinero que siempre se mete y deja la embarrada", señaló Leo.

El artista remarcó que se sintió "traicionado", ya que "todos sabían que La Noche era una empresa aparte y yo era un hueón más". "Me dolió en el alma cuando pasó todo esto, de verdad me aquejaba en el corazón", manifestó.

Asimismo, desclasificó que su esfuerzo para que La Noche tuviera éxito no fue bien retribuido en términos económicos: "Me pagaron súper poco dinero, yo te digo que la gente no piense que yo era ambicioso. En la época dorada de la banda me ganaba 250 lucas y el grupo cobraba 30 millones".

En este sentido, destacó que una de las personas que más lo decepcionó fue Alexítico. "Para mí era un amigo, una persona de confianza que juntos estábamos a punto de lograr un sueño. Por razones obvias, esperaba que cuando llegara la torta me iba a decir 'toma ahí tenís la mitad', no que me pasara la cereza", explicó.

