Raquel Argandoña reveló promesa de Claudio Iturra que involucró gran logro de Kel Calderón

14 oct. 2024 - 13:51 hrs.

Raquel Argandoña reveló qué fue lo mejor que le ha pasado en el año 2024, en el cual ha vivido varias alegrías, principalmente, que tienen que ver con sus dos hijos, Raquel y Hernán, ambos más conocidos como Kel y Nano, respectivamente.

En un programa de CHV, Argandoña fue consultada sobre los eventos que han marcado su 2024, que han sido los mejores para ella. Al respecto, primero contestó que le alegra que sus hijos ya son totalmente autosuficientes.

La promesa que se cumplió

Sin embargo, reparó en especial en una promesa que le había hecho el fallecido Claudio Iturra, que guardaba directa relación con su hija, Kel, quien hace algunas semanas logró titularse como abogada en la Corte Suprema.

"La noticia más grata es que una persona que ya no está, que es Claudio Iturra, tenía una misión que él me la prometió. Cuando él partió yo dije 'no se va a cumplir'", explicó de entrada en el espacio de conversación.

"Después supe, por Instagram, que mi hija, la Kel, va a jurar como abogado y creo que esa era una promesa que (Kel) le tenía Claudio, y eso es lo más me alegró. Así que yo creo que es lo mejor que me ha pasado este año de verdad, y vemos como se cumplió la promesa", cerró.

Cabe precisar que Kel se tituló como abogada el pasado 30 de agosto en una ceremonia a la cual invitó a sus padres, Hernán Calderón y Raquel Argandoña, marcando así el primer reencuentro de forma pública junto a su progenitora, de quien se alejó en 2020, en medio de un conflicto familiar.

Todo sobre Famosos chilenos